Dia vira noite: Meteorologista anuncia chegada de tempestade na Capital

O dia vira noite na manhã desta segunda-feira (26), em Campo Grande, e vem acompanhado de ventos e chuva forte. A iluminação dos postes de toda a cidade foi ligada.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para tempestade com risco de chuva de até 100mm e ventos com rajadas que podem chegar a 100km/h.

A tempestade já atingiu a região sul de Mato Grosso do Sul. Em Caarapó, os ventos alcançaram velocidade de 81km/h, segundo o Centro de Monitoramento do Tempoe do Clima (Cemtec) a chuva por lá deve chegar a 16,2 mm. Em Aral Moreira as rajadas de vento chegaram a 71,64 km/h e serão 37,8 mm de chuva. Na grande Dourados, os ventos chegaram há 46,1 km/h e deve cair 48,8 mm.

Em Dourados, a forte chuva chegou por volta das 7h30 e deixou vários bairros sem energia. A chuva forte provocou enchentes e alagamentos e quedas de árvores na cidade.

Segundo o meteorologista Natalio Abraão, o alerta de tempestade serve para Campo Grande, Sidrolândia, Maracaju, Bonito, Murtinho, Ponta Porã e Amambai. "Alertamos que em alguns lugares pode ocorrer temporais, principalmente hoje e amanhã", disse Natalio. Esta sendo esperado 30mm com enchentes, em vários pontos.

Veja o que fazer durante a tempestade:

Não se abrigarembaixo de árvores

Evitar estacionar carro perto de torre de transmissão e placas de propaganda

Desligar aparelhos da rede elétrica

