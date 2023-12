Dias mais quentes? Verão começa nesta sexta, saiba como será em MS

Ah, o verão! Se antes já estava calor, imagina agora?! O verão 2023 começa nesta sexta-feira (22), e promete ser de clima abafado em todas as regiões do país, segundo o Climatempo. A estação mais quente do ano começa exatamente às 00h27, e se estende até o dia 20 de março de 2024, às 00h06.

Por conta da influência do El Niño, o verão 2023/2024 será caracterizado por temperaturas acima da média na parte oeste do Brasil, com destaque para os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, região central do Pará e leste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Espírito Santo, Bahia e sul do Piauí também deve ter termômetros acima da média.

De acordo com o meteorologista e coordenador-geral de Ciências da Terra do INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais), Gilvan Sampaio, o verão vai seguir com temperaturas acima da média. "Vamos ter ainda ondas de calor, como as registradas nos últimos meses", afirmou ele.

Sampaio ainda ressaltou temperaturas recordes e as frequentes ondas de calor são uma consequência direta do El Niño.

Dicas para a sua saúde nos dias mais quentes do ano:

- Beba muita água;

- Alimente-se bem;

- Use roupas leves;

- Fuja da exposição excessiva ao sol;

- Não esqueça do protetor solar;

- Fique atento a circulação do ar;

- Pratique exercícios físicos pela manhã ou fim da tarde.

