Domingo será de muito sol, calor e previsão de tempestade em Mato Grosso do Sul

Segundo a previsão meteorológica, as condições são típicas de verão e favorecem a formação de instabilidades em diversas regiões do estado

22 fevereiro 2026 - 08h31Brenda Assis
Sol apareceu, mas tempo amanheceu com várias nuvensSol apareceu, mas tempo amanheceu com várias nuvens   (Luiz Vinicius)

O domingo (22) deve ser de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva ao longo do dia.

Segundo a previsão meteorológica, as condições são típicas de verão e favorecem a formação de instabilidades em diversas regiões do estado.

Em pontos isolados, há possibilidade de chuvas mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os acumulados podem ser significativos e ultrapassar entre 30 e 40 milímetros em 24 horas, principalmente nas áreas onde a chuva persistir por mais tempo.

As temperaturas seguem elevadas em todo o estado. Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas são de 21°C, enquanto as máximas podem chegar a 35°C. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, os termômetros devem marcar entre 23°C e 36°C.

No Bolsão, Norte e Leste, as mínimas ficam na casa dos 21°C, com máximas até 34°C. Em Campo Grande, a previsão indica temperaturas mais amenas, com mínimas de 22°C e máximas de até 30°C.

