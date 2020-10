Domingo será de tempo seco e sem expectativa de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), avisa que a onda de calor histórica continua quebrando recordes em Mato Grosso do Sul.



É o 4º dia consecutivo de temperatura máxima acima de 43 °C, com quebra de dois recordes absolutos no Estado.



Em Campo Grande a temperatura passou novamente dos quarenta graus, sendo a terceira vez que isso acontece dentro dos últimos cinco dias. No sábado (3), o dia fechou com máxima de 40,2 °C.



Para este domingo (4), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado sem expectativa de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 41°C e a mínima em 26°C na capital.



Ja no interior do Eatado a umidade relativa do ar ficará muito baixa à tarde, estimada entre 10% a 50%, podendo ter picos abaixo de 10%, especialmente nas regiões noroeste norte, bolsão e central. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 22 °C a 43 °C. Confira o mapa abaixo.

Deixe seu Comentário

Leia Também