Domingo será ensolarado em Campo Grande

Neste domingo (10) amanheceu com céu claro a parcialmente nublado. A previsão aponta a predominância do sol durante todo o dia em Campo Grande, mas também em todo o estado, o tempo fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, nas regiões noroeste e nordeste do estado. As demais áreas, claro a parcialmente nublado.

Segundo o Inmet, as temperaturas, hoje na capital, o clima fica na casa dos 22ºC a 34ºC, a umidade do ar chega a 35% e no estado, a mínima é 20ºC e a máxima de 38ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também