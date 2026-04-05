Domingo terá calor de até 38°C e baixa umidade no estado

O domingo (5) será de calor intenso e tempo seco em Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar em todas as regiões do estado. A previsão indica máximas que podem chegar a 38°C, exigindo atenção redobrada com hidratação e exposição ao sol.

A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 40%, níveis considerados baixos e que podem causar desconforto, principalmente nos períodos mais quentes do dia. Por isso, a recomendação é evitar atividades ao ar livre nas horas de maior calor e manter a ingestão constante de líquidos.

Apesar do predomínio de tempo firme, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas. Em alguns pontos, essas chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, mas sem previsão de grandes acumulados no estado.

Os ventos devem variar entre os quadrantes norte e oeste, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas mais intensas de forma pontual.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C, com máxima de até 35°C. Já em regiões como Pantanal e sudoeste, os termômetros podem atingir os 38°C ao longo do dia.

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