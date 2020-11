Calor pode chegar a 41 °C neste domingo

Neste domingo (29), o tempo será de céu claro a parcialmente nublado e com baixa expectativa de chuva em todo o Estado. Mesmo com poucas chances de chuvas, não se descarta a possibilidade para pancada de chuvas isoladas associadas ao índice de umidade e temperatura estarem favoráveis a essas condições. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Os índices de umidade relativa do ar serão com variação estimada entre 20% a 50% no MS ao longo do dia. Vento fraco em todas as regiões. As temperaturas no Estado poderão variar entre de 21 °C a 41 °C. A variação para Campo Grande está estimada em 25 °C a 37 °C.

Em Dourados mínima de 21°C com máxima de 37°C. Em Três Lagoas, mínima de 24°C e máxima de 36°C. Em Corumbá, a mínima está prevista em 26°C, com temperaturas chegando até 41°C.





Deixe seu Comentário

Leia Também