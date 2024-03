Frente fria avança e deve trazer chuva e ventos fortes em MS

Uma frente fria que avança pelo Sul do Brasil deverá chegar em Mato Grosso do Sul, ainda nesta terça-feira (5), trazendo nuvens, ventos fortes, rajadas e chuvas, acompanhadas de trovão, nas regiões centro sul, leste e oeste do Estado.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo já deve começar a apresentar instabilidade a partir desta segunda-feira (4), com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, podendo ocorrer, localmente, tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o órgão, a combinação de calor e umidade, aliado ao avanço de uma frente fria, favorecem a formação de nuvens de chuva em todo o Estado, com um acumulado esperado acima de 50 mm/dia.

Os ventos devem atuar com valores entre 40-60 km/h, podendo ultrapassar, ocasionalmente, essa marca.

Com as chuvas, pode-se esperar uma queda nas temperaturas, no entanto, o calor ainda deverá prevalecer. Moradores da Capital devem esperar mínimas entre 23-24°C e máximas de até 31°C ao longo da semana.

Nas regiões sul e norte, é esperado mínimas entre 22-24°C e máximas de até 30-33°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, se espera mínimas entre 23-26°C e máximas de até 33-37°C.

As regiões leste/sudeste e bolsão deverão registrar mínimas entre 22-25°C e máximas de até 36-39°C.

