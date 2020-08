Frio se despede do MS na próxima quarta

Um dos períodos mais frios da época de inverno do Mato Grosso do Sul este ano, deve acabar na próxima semana conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS).

A previsão é que as temperaturas se elevem a partir de terça-feira (25), quando teremos céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões no Estado e sem expectativa de chuva.

Com o aumento gradual nos termômetros, o Estado ainda enfrentará vento fraco e temperatura poderá variar entre de 14 °C a 38 °C e na capital variação está estimada em 19 °C a 33 °C.

As temperaturas mais baixas, de 14ºC e 13ºC poderão ser registradas na terça, em Dourados, Sete Quedas, e Ivinhema, situados no sudoeste do Estado.

Porém a partir de quarta-feira (26) as temperaturas começam a ter um aumento considerável, com previsão de tempo firme com céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva.

