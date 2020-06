Inmet alerta para chuva intensas e ventos de 60km/h em MS

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas nesta quinta-feira (4), para 25 municípios de Mato Grosso do Sul.

O alerta indica chuva de até 50 milímetros e ventos entre 40 e 60 km/h para as regiões sul, sudoeste e pantanal.

Mesmo com baixo risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos ou descargas elétricas, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil orienta que os mordores destas regiões não se abrigue debaixo de árvores, em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações entre em contato com a Defesa Civil no 199.

O aviso preventivo se encerra as 22h59 desta quinta, e as condições adversas poderão ocorrer nas cidades de: Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Eldorado, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas, Tacuru e Amambai.

