Inmet alerta para tempestades no MS, na Capital há possibilidade de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu alerta para tempestade em perigo potencial para algumas cidades no interior do estado. O alerta iniciou às 3h desta quinta (3) e vai até o final da manhã, por volta das 11h.

As cidades na mira do alerta são: Amambai, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Vicentina.

Já em Campo Grande, há possibilidade de chuva em áreas isoladas durante todo o dia. A umidade relativa varia entre 45% e 80%. Os termômetros estão em ligeiro declínio marcando temperatura mínima de 22ºC e máxima de 32ºC. Não há previsão de chuva para a sexta feira.

Deixe seu Comentário

Leia Também