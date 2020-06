MS enfrentará seca até setembro

Mato Grosso do Sul deve passar por um período de seca até meados de setembro, conforme informações da coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Franciane Rodrigues.

De acordo com a especialista, o Estado, que já não vê chuva há dez dias, pode ficar mais dois meses nesta situação. A expectativa é que do dia 24 de junho até dia 27, possa ocorrer pancada de chuvas de até 5 mm, apenas nos municípios que fazem fronteira com o Paraguai, como Bela Vista, Porto Murtinho e Ponta Porã. “Provavelmente ficará mais nublado à parcialmente nublado do que haver chuva, propriamente dito”, afirmou.

O tempo estável na parte central do Brasil deve dificultar a formação de nebulosidade e deixar o ar mais seco em superfície, com valores de umidade relativa do ar inferior a 30%, em várias localidades, alertando para o estado de atenção, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Assim, a orientação é ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.

O inicio do inverno, que será no dia 20 de junho, poderá ser de tempo firme, seco e de elevadas temperaturas em grande parte do Mato Grosso do Sul até dia 2 de julho.

O tempo seco durante o final do outono e durante o inverno que se inicia no dia 20 de junho traz também um grande o perigo das queimadas.

O risco de incêndios florestais ameaça não apenas áreas de preservação isoladas, mas também centros urbanos acarretando o aumento de casos de doenças respiratórias, principalmente com o auxílio dos ventos.

