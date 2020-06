MS está em "modo de atenção" para chuvas intensas na noite desta sexta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um aviso de perigo potencial de chuvas intensas na noite desta sexta-feira (26), para Mato Grosso do Sul.

Conforme o Inmet haverá baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já coordenadora do Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Franciane Rodrigues, afirmou ao JD1 Notícias que todos os avisos estão em modo atenção para chuvas intensas nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central. “já que as áreas de instabilidades estarão concentradas nesses locais por conta da frente fria que esta atuando no Estado”, alega.

Conforme Franciane, o acumulado de chuva poderá chegar em até 30 mm nessas áreas que estão sob aviso de chuvas intensas.

A população das cidades de Campo Grande Corumbá, Miranda Aquidauana, Sete Quedas, Jardim e Ivinhema deve tomar precauções nessas condições. "Quando as instabilidades estão em grande número (especialmente na parte sul do MS) é sempre esperado condições de chuvas localmente fortes e raios”, avisa a coordenadora do Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Segundo o Inmet, em caso de rajadas de vento não é indicado se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é aconselhável evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Deixe seu Comentário

Leia Também