MS registra temperaturas de até 42°C e na capital a máxima será de 38°C

Será mais um dia de muito calor em Mato Grosso do Sul, este domingo (13) será de céu claro a parcialmente nublado com predomínio de sol em todas as áreas. Continua valendo o aviso de onda de calor emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de risco à saúde com as temperaturas até 5ºC acima da média.

A umidade relativa do ar também deve permanecer baixa em todas as regiões do Estado. A variação será de 50% a 10%, quando o recomendado para a saúde é de 50% a 80%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nestas condições são necessários alguns cuidados com a saúde que vão desde aumentar a ingestão de líquidos, buscar uma alimentação saudável, manter ambientes livres para a circulação de ar, utilizar umidificador, evitar aglomerações, evitar carpetes ou cortinas que acumulem poeiras, lavar narinas e olhos com soro fisiológico, e evitar exercícios físicos durante a tarde.

Uma grande amplitude térmica será registrada neste domingo. A mínima está estimada em 15°C e a máxima pode chegar aos 42°C.

Campo Grande amanhece com 23°C mas as temperaturas podem chegar até 38°C, na grande Dourados a máxima chega aos 39°C, já na terra branca, em Corumbá o calorão vai castigar os moradores, máxima é de 42°C, já em Três Lagoas na parte da manhã começa com 26°C e no decorrer do dia a máxima chega aos 40°C.

Chuva

Pronóstico do Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo (Cemtec) indica que as condições atuais de clima de deserto devem começar a diminuir com a chegada da primavera que pode trazer chuva para Mato Grosso do Sul. Há expectativa que chova em pontos isolados da região sudoeste do Estado na próxima sexta-feira (18), e as precipitações se estendam apara outras áreas do Estado até domingo (20).

