Clima

MS vive misto de calor intenso e umidade baixa com risco de temporal nesta sexta

Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 33°C

20 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Céu amanheceu meio nublado, mas com solCéu amanheceu meio nublado, mas com sol   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul passará a conviver com cenários diferentes quase todos os dias, devido ao período de instabilidade no clima. Nesta sexta-feira, dia 20, por exemplo, pode haver calor de 38°C, umidade baixo e risco de temporal.

A passagem de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de instabilidades, principalmente na região centro-sul do Estado, com possibilidade de chuvas acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), previsão indica sol entre nuvens ao longo do dia, com aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva, que tendem a se tornar mais regulares em diversas regiões.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 23°C e máximas podendo chegar a 37°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 25°C e máximas de 38°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 25°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 33°C.

