Onda de calor em MS pode chegar a 39Â°C a partir de quarta-feira

Uma forte onda de calor deve atingir Mato Grosso do Sul a partir desta quarta-feira (4), elevando as temperaturas máximas em até 4°C acima das médias para o período, segundo previsões meteorológicas.
No estado, as regiões Sul e Sudoeste podem registrar termômetros entre 36°C e 38°C, enquanto no Centro e Oeste as temperaturas devem chegar a 38°C a 39°C. A umidade relativa do ar pode oscilar entre 35% e 40%, aumentando os riscos de desidratação, desconforto e problemas de saúde, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.
As autoridades recomendam que a população adote medidas de prevenção, como evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes, manter hidratação constante e reduzir atividades físicas intensas ao ar livre.
Dependendo da intensidade do calor, ações contingenciais podem ser necessárias para minimizar os impactos da onda de calor.