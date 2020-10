Onda de calor perde força e pode chover em áreas isoladas da capital

Após 14 dias com temperaturas acima dos 40°C no Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aonda de calor começa a perder força nesta sexta-feira (9), em Mato Grosso do Sul.

Conforme já previsto pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, este final de semana deve começar a atuação de uma instabilidade no Estado, com isso nesta sexta, Campo Grande deve registrar temperaturas entre 24°C a 39°C, com tempo claro e poucas nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas durante a tarde.

No interior do Estado, áreas de instabilidades também foram registradas. Combinadas com a atuação de uma frente fria na área sul e sudoeste do País, essas condições contribuem significativamente para a amenizar as temperaturas. Ainda assim, a intensa onda de calor segue atuando sobre o Estado.

Para os próximos dias são esperadas temperaturas mais amenas e dentro da normalidade para o período.

A previsão do Cemtec é de céu claro em todas as regiões com umidade do ar que ainda se mantém em estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde, com índices entre 75% a 20%. A região norte poderá ter picos abaixo de 10%.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 20°C a 43°C.O Inmet ainda alerta para probabilidade de chuvas intensas em algumas áreas do leste do Estado. Veja o mapa de temperatura.

