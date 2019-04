Previsão aponta chuva na tarde deste domingo

Em Campo Grande e algumas regiões do Mato Grosso do Sul pode chover na tarde deste domingo (14), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As pancadas de chuva ocorrem de forma isolada, sendo que a massa de ar mais estável e seca atua no centro e sul do estado até quarta-feira.

A mínima para Campo Grande é de 21°C e máxima de 29°C. Em Mato Grosso do Sul, a mínima é de 18°C e máxima de 34°C.

