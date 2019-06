Quarta-feira será de sol em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo pra esta quarta-feira (12) é céu de claro a parcialmente nublado, com baixa umidade relativa do ar à tarde, e sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 25% a 80%.

Já a temperatura no interior do estado possui estimativa de variação de 16°C a 35°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 20°C e a máxima, de 30°C.

