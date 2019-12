Sábado amanhece ensolarado com possibilidade de chuva

A previsão do tempo para todo o Estado do Mato Grosso do Sul neste sábado (21), é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas principalmente à tarde.

Em Campo Grande temperatura será mais quente e a máxima pode chegar a 30° e a mínima não deve passar dos 22°C. A tendência é de clima estável e pode haver chuva fraca entre tarde e noite.

Para o Estado, temperaturas ficarão estáveis e podem chegar a 36°C de máxima e a atingir mínima de 19°C. Há possibilidade de chuva forte nas regiões central, sul e nordeste. A umidade relativa do ar estará alta com variação entre 50% a 95%.

Todas as regiões do Estado permanecem com possibilidade de chuva, como mostra a imagem abaixo.

