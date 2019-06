“Sem chance de esfriar até o final do mês”, aponta meteorologista

O tempo no final de semana seguirá sem grandes mudanças em Mato Grosso do Sul. A previsão será de céu claro, sem expectativa de chuva, forte insolação e baixa umidade relativa do ar na faixa entre 21% a 30% - considerada estado de atenção. As informações são da coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues. “Sem chance de esfriar até o final do mês, tempo firme”, comenta.



As temperaturas estarão elevadas no estado neste fim de semana, com variação entre 15 °C e 34 °C. Já na capital, variam de 19 °C a 32 °C. As condições observadas e previstas para Mato Grosso do Sul estão associadas ao sistema de alta pressão atmosférica - ou bloqueio atmosférico -, que está dificultando o avanço das frentes frias e reduzindo as chuvas e os níveis de umidade relativa do ar.



Segundo Franciane, o tempo continuará nessas condições pelo menos até 30 de junho. Para minimizar o impacto da baixa umidade na saúde, a recomendação é evitar exercícios físicos ao ar livre no horário em que o sol estiver mais forte, procurar umidificar os ambientes através de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, além de consumir bastante água.

