Semana começa com possibilidade de chuva à tarde na capital

Apesar da sensação de calorão, a semana começa com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde em Campo Grande, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o Inmet, as temperaturas oscilam entre mínima de 23ºC, e máxima de até 29ºC com umidade relativa do ar máxima de 95%, não oferecendo riscos à saúde da população campo-grandense.

Já para o Mato Grosso do Sul, a previsão do instituto é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sudoeste e centro-oeste.

Nas demais áreas do estado o tempo deve ficar parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente à tarde.

As temperaturas variam entre máxima de 34ºC e mínima de 21ºC, também com umidade relativa do ar máxima de 95%.

