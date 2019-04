Semana pode ser chuvosa em Campo Grande

A previsão do tempo para esta semana em Campo Grande aponta pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir desta terça-feira (30), isso porque um canal de convergência de umidade promove amplo complexo sobre o Paraguai, o que traz o tempo chuvoso para o Mato Grosso do Sul.

A segunda-feira (29), iniciou com céu claro, sem nuvens, mas a partir de terça, o dia fica nublado. O feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, também será nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o tempo permanece assim até na próxima sexta-feira (3).

De terça a sexta, a temperatura na capital varia, com mínima de 21ºC e máxima 29ºC.

