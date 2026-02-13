Menu
Sexta-feira pode ter mudança no tempo com avanço de frente fria em MS

Movimento de fenômeno pode trazer tempestades e rajadas de vento

13 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo amanheceu nublado em Campo GrandeTempo amanheceu nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Mais um avanço de frente fria pode provocar mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul, a partir desta sexta-feira, dia 13. A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. 

Porém, a movimentação do fenômeno irão favorecer a formação de chuvas e, pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os ventos podem chegar a 60 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

