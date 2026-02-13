Sexta-feira pode ter mudança no tempo com avanço de frente fria em MS

Mais um avanço de frente fria pode provocar mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul, a partir desta sexta-feira, dia 13. A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade.

Porém, a movimentação do fenômeno irão favorecer a formação de chuvas e, pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os ventos podem chegar a 60 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

