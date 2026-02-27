Menu
Sistema de alta pressão impõe calor intenso de até 38°C em MS nesta sexta

A previsão indica tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade

27 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Dia amanheceu sem nuvens em Campo GrandeDia amanheceu sem nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Um sistema de alta pressão atmosférica deve impor dias de calor intenso em Mato Grosso do Sul, começando nesta sexta-feira, dia 27, onde os termômetros podem atingir até 38°C e a umidade ficar entre 20% e 40%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade.

Apesar da condição mais estável, não se descartam pancadas de chuva isoladas e, de forma pontual, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões centro, norte e nordeste do estado, devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 21°C e máximas de 38°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 33°C.

