Sistema de alta pressão impõe calor intenso de até 38°C em MS nesta sexta

Um sistema de alta pressão atmosférica deve impor dias de calor intenso em Mato Grosso do Sul, começando nesta sexta-feira, dia 27, onde os termômetros podem atingir até 38°C e a umidade ficar entre 20% e 40%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade.

Apesar da condição mais estável, não se descartam pancadas de chuva isoladas e, de forma pontual, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões centro, norte e nordeste do estado, devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 21°C e máximas de 38°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 33°C.

