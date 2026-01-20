Temperaturas sobem nesta terça-feira e máximas podem atingir 38°C em parte de MS

As temperaturas deverão subir ao longo desta terça-feira, dia 20, em boa parte de Mato Grosso do Sul, principalmente na região oeste, onde os termômetros poderão atingir a máxima de 38°C e ter a umidade relativa do ar afetada.

A tendência é que com a presença do calor, a umidade relativa do ar fique variando entre 25% e 45%, já que a previsão indica tempo mais firme, com sol e pouca variação de nebulosidade.

Porém, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido ao elevado aquecimento diurno, combinada com características típicas da estação, podem ocorrer pancadas de chuvas. Com menor probabilidade e em pontos isolados do estado, não descarta-se a ocorrência de chuvas mais intensas e tempestades com rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 38°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 19°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

