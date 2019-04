Tempo permanece nublado e com previsão de chuva no fim tarde

O dia amanheceu novamente com céu nublado, mas a quarta-feira (3) também terá possibilidades de pancadas de chuvas fortes em partes isoladas da capital e do estado. A instabilidade no tempo deverá aumentar no decorrer dos dias.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas irão ter uma leve queda, deixando o clima mais ameno a partir desta quarta-feira. Em Campo Grande, a mínima é 23ºC e a máxima 30ºC, já no estado, fica na casa dos 21ºC a 36ºC.

