Temporal derruba árvore e deixa criança ferida

Mauro Silva, com informações do JP News e Rádio Caçula

Uma forte chuva que ocorreu na tarde desta terça-feira (3) em Três Lagoas – a 338 km de Campo Grande, derrubou uma árvore e deixou uma criança ferida. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro a vítima do vendaval.

Além da criança, uma mulher também ficou ferida. De acordo com informações preliminares, a árvore caiu em cima de uma casa, no bairro Santa Luzia, e atingiu a cozinha da residência onde estava a menina. A criança teve ferimentos nas mãos e foi socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros.

A mulher que também estava na casa teve ferimentos nas pernas e foi atendida no local. Os bombeiros irão analisar as causas da queda da árvore e se a estrutura do imóvel ficou afetada.

Queda de energia

Além do acidente que causou a queda da árvore, a forte chuva provocou a interrupção de energia no município, com isso vários semáforos foram desligados causando transtornos no trânsito da cidade.

Na rua Manoel Pedro de Campo, cabos de energia que se romperam atingiram algumas motocicletas que estavam no local, mas ninguém se feriu.

