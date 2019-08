Tremor de terra é registrado no Nordeste

Priscilla Porangaba, com informações da Agência Brasil

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) registrou um tremor de terra de 5,8 graus de magnitude na escala Richter na costa do estado.

De acordo com o laboratório, o epicentro foi a 740 km de distância de Fernando de Noronha, 1.100 km de distância do litoral Potiguar e 100 km a Leste do Arquipélago de São Pedro e São Paulo.

O evento foi registrado por várias redes sismográficas mundiais e também por aquelas que fazem parte da rede no Brasil.

Ainda de acordo com o laboratório da UFRN, o hipocentro do tremor teve profundidade estimada em 10 km e a movimentação da falha foi do tipo sem rejeito, deslocamento, vertical.

Eventos com esse tipo de movimentação não têm potencial de gerar tsunamis, ressalta a nota divulgada pelo laboratório.

Deixe seu Comentário

Leia Também