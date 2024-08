4ª Edição do Mato Grosso do Sul Fashion Week acontece em setembro

O universo da moda em Mato Grosso do Sul está prestes a ser agitado mais uma vez. A 4ª edição do 'Mato Grosso do Sul Fashion Week' acontecerá de 4 a 6 de setembro, no Shopping Campo Grande. O evento promete se transformar no epicentro fashion do Estado, repleto de novidades e glamour.

Este ano, o MSFW apresenta uma nova direção criativa, sob o comando de Flávio KyAnn Kartz, que traz um olhar renovado e cheio de inovações para o evento. Com uma programação diversificada, o público poderá assistir desfiles de estilistas nacionais e regionais, além de marcas multimarcas que prometem trazer as últimas tendências e inspirações para as passarelas.

Além dos desfiles, o evento contará com um lounge, onde patrocinadores e apoiadores poderão interagir com o público em um ambiente sofisticado e cheio de estilo. A edição deste ano contará com diversos drinks para que os visitantes possam desfrutar do momento.

O Mato Grosso do Sul Fashion Week 2024 também contará com talk falshion, apresentações musicais e exposições de moda que irão encantar os presentes.

A exclusividade é marca registrada do evento, e o acesso aos desfiles será restrito a convidados que apresentarem o convite ou pulseira.

Novidade

Durante a edição de 2024, a organização decidiu abrir a venda de convites para o público em geral. As informações sobre os ingressos está nas redes sociais.

