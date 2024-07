Agendão de férias: Shopping tem programação especial para a criançada

Férias é sinônimo de alegria e diversão. Pensando nisso, o Shopping Campo Grande preparou uma programação especial para o mês de julho, período em que as crianças estão de férias das escolas. Tem circo, parque, exposição imersiva, Quintal SESC, estreias do cinema e as oficinas e gincanas de férias para agitar os dias de folga da criançada.

Uma das principais programações do período é o Le Cirque, o espetacular circo francês que após temporada de 25 anos pela América Latina, chega a Campo Grande com um show incrível. Mágico, palhaços, acrobatas, ilusionistas e o extraordinário carro Transformer fazem parte do espetáculo que sempre traz novidades e emocionam pelo dinamismo.

Localizado no estacionamento do Carrefour, o circo tem curta temporada na cidade e os shows acontecem sempre às 20h, de segunda à sexta-feira. Já aos sábados, as apresentações ocorrem às 16h, 18h e 20h. Aos domingos, o ‘respeitável público’ é recebido às 16h e 19h.

Tem espetáculo e tem promoção!

Durante as férias, nada melhor que ganhar convites para curtir o circo, não é mesmo? Então o Shopping Campo Grande vai te dar uma ajudinha com a promoção Compre e Ganhe, onde a cada R$ 350 em compras nas lojas credenciadas do Shopping Campo Grande, o cliente pode trocar seus cupons por um ingresso do circo. É permitido um ingresso por CPF e os convites são impessoais, intransferíveis e têm a venda proibida. Os convites serão válidos para uso a qualquer dia, mediante agendamento prévio e lotação da sessão, até o dia 20 de agosto de 2024.

Mas não para por aí! O Quintal SESC vem com novidades. Realizado quinzenalmente, a programação de férias está ainda melhor. Além da gastronomia variada, música regional de qualidade e muitas atividades para a criançada, neste mês tem oficinas, gincanas e aventuras.

Na edição realizada no próximo dia 26 de julho, última sexta-feira de férias, acontece uma gincana divertida e especial, com premiação.

O Quintal SESC é gratuito e aberto ao público e acontece sempre no estacionamento em frente à Riachuello.

Aventura

Em uma dinâmica que exige agilidade, concentração e claro, alegria, as atividades de ‘Caça ao Tesouro’ são um presente do Shopping para a criançada. O circuito que inicia na loja Criamigos e finaliza na Yuup! Play, acontece nos dias 18 e 23 de julho, às 19h horas com participação gratuita.

A programação inclui ainda a Dobradinha Van Gogh, com a prorrogação da exposição imersiva durante este mês, onde todo o público paga meia entrada e ainda ganha mais um convite para dividir a experiência com um acompanhante.

No Parque dos Dinossauros, a criançada se diverte para valer! Localizada na praça central, a atração oferece uma modalidade desportiva ecológica, realizada por meio de cabos de aço suspensos em árvores e postes divididos em cinco travessias que interligam as plataformas.

E claro, férias combina com cinema e na rede Cinemark, o público confere as melhores estreias.

