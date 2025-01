Após desejar capacete do Sonic, menino ganha surpresa de motociclistas da Capital

No último evento realizado no Bosque Cambure em Campo Grande, promovido pela KDORE e Ecosys, um momento especial chamou a atenção de todos. Um menino ficou encantado com o capacete temático do Pikachu, usado pelo motociclista Cláudio que pilotava sua CB500X. Inspirado pelo que viu, o garoto improvisou sua própria capa de papel do Sonic para o capacete que tinha em casa, demonstrando bastante criatividade.

Não podendo passar despercebido, a ideia do garoto comoveu integrantes da KDORE e Ecosys, além do próprio Cláudio, os quais uniram forças para transformarem o sonho do pequeno de ter um capacete do Sonic, em realidade.

Capacete feito pelo menino

De surpresa, o presente chegou até a casa da criança na noite de ontem (20). "A entrega da capa de capacete do personagem favorito do menino, confeccionada especialmente para ele, foi um momento para celebrar a magia da solidariedade, mostrando como pequenos gestos podem transformar dias comuns em experiências inesquecíveis. A ação reforça o poder das conexões humanas e do cuidado com as próximas gerações, valores que unem as iniciativas da KDORE e da Ecosys", declararam.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também