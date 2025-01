BBB 25: Edilberto e Raissa são eliminados com 50,70% dos votos

A dupla Edilberto e Raissa foi eliminada do "BBB 25", no paredão desta terça-feira (28). Os dois deixaram o reality com 50,70% da média dos votos do público.

Já Vitória Strada e Mateus receberam 43,51% da média dos votos, enquanto Daniele e Diego Hypolito tiveram 5,79%.

Neste ano, os participantes disputam o prêmio milionário em duplas, configuração inédita no programa. As duplas podem ser formadas por familiares, amigos ou até mesmo casais.

Os mineiros Edilberto, de 42 anos, e Raissa, de 19, são pai e filha. Trabalham como artistas circenses no negócio da família.

