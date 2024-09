Calorão: búfala é flagrada "nadando" em piscina de clube

Para fugir do calorão que afeta quase todo o País, uma búfala entrou em uma piscina com dois metros de profundidade, em um clube em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas.

O caso aconteceu nesta semana, quando o responsável pelo clube chamou o Corpo de Bombeiros, após flagrar o animal “nadando” no local.

De acordo com o homem, ele tentou tirar o animal da piscina diversas vezes, mas não conseguiu.

Para resgatar a búfala, que pode chegar a aproximadamente 600 kg, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento, com nós, amarrações e redução de forças. Ela foi retirada sem ferimentos e devolvida ao dono.

O Corpo de Bombeiros acredita que a búfala invadiu o clube, porque algumas cercas de pastagem na região foram danificadas por um incêndio.

Com informações do portal Metrópoles

