Claudio Baran, criador do Burger Fest, visita hamburguerias da Capital

Até o fim de novembro, acontece a 19º edição do Burger Fest em Campo Grande. E desta vez, com uma participação especial. Nos dias 15 e 16 deste mês, Claudio Baran, criador do evento, estará na Capital visitando as hamburguerias participantes.

Baran visitará as oito hamburguerias participantes, que são elas: Búfalo Beef Burger, Burger Pub, Carnívoros Burger, La Burgerz, Safari Burger & Grill, Tendas Burger, Vaca Loka e Make Burgers.

Além de criar o maior festival de hambúrgueres do Brasil, ele também foi o responsável por trazer a tradicional escola de culinária francesa, Le Cordon Bleu, para o país, onde atuou como CEO.

Além disso, Baran é sócio-diretor da KRP Organização de Eventos, uma empresa que promove iniciativas como Brunch Weekend, Sanduweek, Semana do Hambúrguer, Gastronômica, Samboteco e Defumação Brasileira.

Desde 2003, Baran tem se destacado como fomentador e agitador gastronômico, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e inovação do setor.

