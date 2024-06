Com entrada gratuita, Casa de Ensaio fará "Arraiato" neste sábado na Capital

Um Arraiá de verdade, só que de brincadeiras! O programa ´Brincaturas & Teatrices´, da Casa de Ensaio, realiza o 'Arraiato' neste sábado (29), às 14h, na Casa de Ensaio, em Campo Grande. O evento é gratuito e será um encontro para celebrar as atividades que foram desenvolvidas pelo programa durante o primeiro semestre deste ano. O projeto está sendo realizado com o incentivo do FIC/MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), da FCMS (Fundação de Cultura de MS) do Governo do Estado de MS.

“Esse ano o 'Arraiato' vem em novo formato. A Casa de Ensaio acabou de completar 28 anos e, nesta edição, a ideia é resgatar o evento de antigamente, com todas as características que são do programa ´Brincaturas & Teatrices´. É um momento para confraternizarmos junto aos alunos e seus amigos e familiares. Os alunos estão ensaiando a quadrilha, vamos ter comidas típicas, correio elegante!”, disse a coordenadora pedagógica da Casa de Ensaio, Ennesli Granjeir.

O Brincaturas & Teatrices´ é um programa anual de oficinas artísticas oferecido para crianças e adolescentes de toda a capital. Com encontros semanais, os participantes têm acesso a oficinas de Teatro, Dança, Música, Artes Visuais e Literatura.

Este programa foi criado pela artista-pesquisadora Lais Dória (também fundadora da Casa), que vem desenvolvendo a pedagogia das artes emendadas. As artes são emendadas pois além de propor o teatro como eixo condutor, esta pedagogia inclui em suas práticas outras manifestações artísticas, como os jogos tradicionais, a dança, a música, as artes visuais, a literatura e as multimídias.

Em 2024, os participantes passam por todas as oficinas ampliando horizontes culturais, desenvolvendo habilidades específicas e descobrindo seus sonhos, muitas vezes adormecidos. Atualmente, 105 alunos, de diversos bairros da Capital, participam do programa.

Serviço

Arraiato do programa ´Brincaturas & Teatrices´, da Casa de Ensaio;

Dia 29 de junho, às 14 horas;

Casa de Ensaio - Rua Visconde de Taunay, 203, bairro Amambaí;

Entrada é gratuita.

