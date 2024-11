Com entrada gratuita, etapa do CLC promete movimentar o fim de semana

O fim de semana será movimentado no CLC. Isso porque, de 8 a 10 de novembro, o Coliseu do Laço realiza mais uma importante etapa do Laço Comprido. Para animar os apaixonados pelo Laço, no sábado (9), das 17h às 4h, terá Baile Carapé, com Jeitão Pantaneiro e Grupo Laço Aberto.

A entrada é franca e quem for prestigiar a etapa do Laço Comprido, também poderá visitar a estátua do cantor João Carreiro, que está localizada no Coliseu do Laço.

Confira a programação:

Sexta-feira (8): a partir das 14h, acontece a Vaca Gorda (5 Bois) e após a Vaca Gorda tem a antecipação de armadas.

Sábado (9): a partir das 6h, ocorre a classificação de Equipe e Coringa. Em seguida, a reposição de armadas. Após a última volta da classificação de equipe começa a etapa para as categorias de base.

Ainda no sábado, acontecem as disputas de Dupla de Ponta, Trio, AM de Equipe, Pai e Filho adulto, casal e individual.

Domingo (10): a partir das 6h, acontece Coringa, seguida pela Taça Latão. Depois será a vez das categorias de base.

Após as categorias de base, também no domingo, é a hora de ver a tradição do laço passando de geração para geração com a disputa entre Pai e filho fraldinha, Pai e Filho Mirim e Avô e neto.

A disputa dos veteranos e vaqueanos é no domingo, após avô e neto. E a etapa de novembro segue com a final do individual.

Ainda no domingo, 'Os dez mais CLC', 'Os dez mais CLC Amazonas' e "Os dez mais CLC Equipes', sendo esses com a contagem de pontos do sábado. E, para fechar a etapa, as Taças Bronze, Prata e Ouro.

Laço Comprido;

De 8 a 10 de novembro;

Saída para Rochedinho, depois da UCDB.

