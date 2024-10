Com show da banda Jota Quest, MS ao Vivo vai arrecadar brinquedos para crianças

Com o objetivo de espalhar a magia do Natal para crianças em situação de vulnerabilidade, a campanha “Caixa Encantada”, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, será lançada neste domingo (13), durante o MS ao Vivo. Aqueles que forem até o Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, poderão doar brinquedos nos pontos de arrecadação espalhados pelo local.

A ideia é levar alegria para crianças e adolescentes durante as festa de fim de ano. A expectativa é que a campanha ultrapasse os números do ano passado, que somaram mais de 45 mil itens arrecadados. O lançamento neste domingo (13), vai contar com a atração especial Trupe Teatro de Brincar.

Além da Capital, “Caixa Encantada” ocorre em todos os municípios de MS. No interior do Estado, a distribuição acontecerá de acordo com a quantidade de brinquedos que forem localmente arrecadados.

MS ao Vivo

O projeto MS ao Vivo trará ao Parque das Nações Indígenas o show da banda Jota Quest e abertura da cantora regional Dora Sanches. A entrada é gratuita, a partir das 17h.

