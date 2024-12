Fogos de artifício: Como ajudar cães a enfrentar o medo

Festas de fim ano trazem consigo um medo aos tutores e seus cachorros: fogos de artifício. Ao dar meia-noite, muitas pessoas comemoram a chegada do ano novo soltando fogos, e com o barulho, alguns pets se assustam, tremem e até se escondem. Para evitar esses problemas, há soluções que devem ser aplicadas desde os primeiros meses de vida dos cães.

Esse comportamento dos cães, que demonstra medo, existe pelo fato desses animais ter uma audição mais sensível do que a dos humanos. Segundo Aldemir Jerônimo, o Adestrador Juca, para os cães, os estrondos são um sinal de perigo, e por isso tentam fugir e se esconder.

Ele também faz um alerta aos tutores: "o tutor por ser leigo no assunto acaba procurando ajudar seu pet com apoio, conforto, colo entre outros. Mas isso só piora."

O ideal a se fazer é apresentar comportamentos, como por exemplo, se estivesse em uma festa, aplaudindo, gritando e demonstrando alegria. A longo prazo, é necessário acostumar os cães com barulhos, músicas, sons de fogos já salvos no YouTube, e nesses momentos, os tutores se mostrarem alegres.

Se os tutores preferirem buscar métodos medicinais, o adestrador indicou calmantes naturais, que acalmam os cães durante um tempo limitado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também