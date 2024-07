JD1TV: Pé quebrado não interrompeu sonho de empresário de chegar ao Alaska de moto

Após retornar a Campo Grande da viagem de moto que fez até o Alaska, nos Estados Unidos, o empresário José Marcio Ferreira dos Santos, o ‘Celinho’, esteve nos estúdios do JD1 e relatou como foi a aventura.

Ele já havia feito o trajeto em 2016, mas acompanhado. Desta vez, Celinho decidiu ir, somente, junto de sua moto. “É um desafio estar sozinho, ter cuidado maior, imaginar que algo possa acontecer...Mas foi tudo bem, a viagem foi fantástica”, disse.

Celinho passou por vários países no trajeto, e um deles foi a Bolívia, onde ele comentou que perdeu quase um dia de viagem por causa da racionalização de gasolina, causada pela crise econômica que assola o país.

Fora isso, tudo foi tranquilo, até mesmo quando Celinho foi atingido por uma madeira que caiu de um caminhão que estava à sua frente na estrada. Esse contratempo quebrou um dos dedos do pé do empresário, que aguentou a dor para realizar o seu sonho.

Assista:

