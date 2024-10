JD1TV: tamanduá corre para fugir do fogo no Pantanal com filhote nas costas

Para fugir dos incêndios no Pantanal, um tamanduá-bandeira colocou o filhote nas costas e saiu correndo para desviar dos focos de fogo. O registro foi feito pelo médico veterinário Lucas Alves na região do Paiaguás, nesse sábado (12).

Segundo o veterinário, a espécie sempre carrega os filhotes nas costas. De longe, Lucas viu que o tamanduá estava com as patas machucadas por causa do fogo. Naturalmente o animal não sairia ileso, já que andava sobre as cinzas quentes.

Conforme o Instituto Tamanduá Bandeira, os tamanduás são lentos e passam o dia quietos em sua toca, com isso, possuem menores chances de fugir a tempo em caso de incêndios. Quando fogem, desorientados, podem ir para as rodovias e serem atropelados.

O Icas (Instituto de Conservação de Animais Silvestres) por meio do projeto Bandeira e Rodovias, tem realizado um estudo para observação de fêmeas e filhotes de tamanduás-bandeira, desde agosto de 2021. Veja:

JD1 Notícias

