João Bosco e Vinícius e Gilson e Junior agitam a 11ª Festa do Ovo de Terenos

A 11ª edição da Festa do Ovo em Terenos acontece nesta sexta (13) e sábado (14). O evento tradicional que faz parte do calendário oficial de festividades de Mato Grosso do Sul, este ano terá shows das duplas Gilson e Júnior e João Bosco e Vinícius.

A Festa do Ovo foi criada para valorizar o potencial econômico da cidade, considerada a segunda maior produtora de ovos do Estado e fazer uma homenagem à colônia japonesa do município, responsável pela avicultura da região, atividade que fomenta a economia local.

Além dos shows principais, a Festa do Ovo contará com praça de alimentação, pavilhão da agricultura familiar, onde serão comercializadas mercadorias produzidas em Terenos e em cidades vizinhas, apresentações culturais de Taikô (tradicionais tambores japoneses) e Raiden Daikô, danças e músicas típicas.

Gincana

Uma das atividades mais esperadas pela população, principalmente pela criançada durante a Festa do Ovo é a gincana que acontece no sábado à tarde e reúne cerca de 1.500 crianças todos os anos. As brincadeiras são inspiradas no Undokai, evento japonês que celebra o encontro de amigos e as atividades esportivas. Na gincana, todas as crianças recebem algum tipo de premiação, inclusive caixas de ovos.

A abertura oficial da 11ª Festa do Ovo acontece nesta sexta-feira, às 19h, na Praça de Eventos, com apresentações culturais e show com Evandro Campos e a dupla Gilson e Junior. No dia 14, sábado, terá gincana das 15h às 17h e shows com Lyane Mello.

“A Festa do Ovo, além de ser um evento que virou tradição na nossa cidade, ela também movimenta a economia fomentando o comércio local. Outra característica da Festa é o apoio a entidades filantrópicas do município. Além das barracas para vendas de comidas, parte da renda do comércio de bebidas é destinada a essas entidades”, afirmou o presidente da Associação Comercial de Terenos, Rogério Ribeiro.

