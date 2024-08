Luan Santana traz 'Luan City Festival' para Campo Grande neste sábado

Chegou a vez de Campo Grande receber o 'gurizinho' Luan Santana com a sua nova turnê "Luan City 2.0". Na sua terra natal, o cantor promete mais que um show, vai levar o Luan City Festival. Além de seu espetáculo com mais de 2h, haverá apresentações das duplas Jorge e Mateus e Clayton e Romário. O evento acontece neste sábado (31), no Shopping Bosque dos Ipês.

Com produção e realização da LS Music, Four Even e PECK, "Luan City Festival Campo Grande" é a versão plena - e com shows de grandes artistas - da turnê que tem percorrido o Brasil e nasceu do projeto gravado em dezembro de 2021, em São Paulo.

“Luan City Festival” tem a concepção de uma grande festa. O cenário leva uma mega apresentação de músicas inéditas e grandes sucessos, com jogos de luzes e efeitos especiais.

“Minha ideia é fazer uma viagem nas músicas da minha carreira e mostrando os novos hits. As pessoas vão estar envolvidas neste mundo, nesta cidade, que a gente criou para percorrer o Brasil para que tudo seja uma grande festa, uma grande tribo em nome da alegria, da emoção e da energia que envolve o repertório. E com shows também de grandes amigos e talentos da nossa música”, afirmou Luan.

Show do anfitrião

Segundo Luan, além de sucessos como "Deus é Muito Bom", "Meio Termo", "Vai Chorar no Carro", "Tímida", "Calvin Klein", "Sem Sentimento", "Mulher Segura", Morena", "Tudo o que você quiser", "Coração Cigano", "Abalo Emocional" e “Pega Escandaloso”, o repertório vai trazer surpresas e algumas inéditas como “Clone”, lançada no último dia 22 de agosto.

Para Luan Santana, será uma festa com a essência vibrante que o espaço Sul-mato-grossense permite. "Vai ser um festival com astral muito gostoso. Estou falando ‘festa’ porque é o que a gente quer passar, a gente quer que todo mundo se sinta assim , não necessariamente num show. Não é só olhar para o palco e ver a apresentação, eu quero que as pessoas se sintam abraçadas por toda essa energia, envolvidas nessa festa que a gente armou. E estar em Campo Grande já é motivo para comemorar", declara Luan.

