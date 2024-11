Projeto Água Vida doa viveiro para produção de mudas com risco de extinção no Pantanal

A luta pela recuperação do Pantanal, devastado pelos incêndios na época da seca, ganha um reforço com apoio do Projeto Água Vida. A iniciativa do fotógrafo e ambientalista, Mário Barila, doou para Chácara Boa Vida, em Bonito, ninhos artificiais e viveiro para reprodução de espécies nativas da região, especialmente de manduvi, árvore fundamental para reprodução das araras azuis e vermelhas, gavião relógio e outras aves da região Centro-Oeste brasileiro, que corre risco de extinção.

A ação reforça a parceria com a Chácara Boa Vida, do Assentamento Santa Lúcia, da guardiã das sementes Elida Aivi, também conhecida como Dona Élida. Nas terras da família Aivi são cultivadas mudas nativas do bioma brasileiro, como o ipê amarelo e branco, jacarandá mimoso, copaíba, baru, emburana e outras, utilizadas na recuperação do bioma da região e nos projetos de agrofloresta.

Com a nova instalação doada pelo Projeto Água Vida, a Boa Vida entra para o grupo seleto de produtores de mudas de manduvi, popularmente chamado de amendoim-de-bugre, cuja população vem diminuindo ano a ano com o desmatamento, incêndios florestais, extração ilegal de seus frutos e mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. Na Chácara Boa Vida serão produzidas centenas de mudas de amendoim-do-bugre por ano.

A árvore fornece frutos, que alimentam as aves, além de cavidades para construção de ninhos para reprodução das araras. “A extração de frutos do manduvi é proibida. E é difícil encontrar sementes e mudas desta espécie no país”, afirma Barila. O viveiro doado, segundo Dona Élida, vai ajudar a reflorestar o Pantanal e o Cerrado.

Além do viveiro, o Projeto Água Vida está fornecendo a Chácara Boa Vida ninhos artificiais, construídos em madeira, para que as araras possam se reproduzir enquanto as matas são recuperadas.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também