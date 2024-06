Show de Munhoz e Mariano e D-Ege: veja o que fazer na véspera de feriado na Capital

A véspera de feriado é Dia dos Namorados, mas Campo Grande está recheado de atrações para quem quer curtir com o mozão ou os amigos. Tem show do Grupo Tradição, Munhoz e Mariano e celebração pelos 24 anos da D-Ege. Confira a Agenda Cultural do JD1!

QUARTA-FEIRA

Arraial de Santo Antônio - O Grupo Tradição é quem estreia o palco da concha nesta 22º edição do Arraial de Santo Antônio. Às 21h é a vez da dupla Munhoz e Mariano agitarem a festa. O evento contará com 35 barracas de comidas e bebidas típicas. A programação começa nesta quarta-feira e irá até domingo. A partir das 18h, na Praça do Rádio Clube. Entrada é gratuita.

Palco Sesc - Karina Marques anima o Dia dos Namorados em um show especial, às 18h30, na praça de alimentação. Às 19, o Duo Musim recepciona os casais na alameda do Shopping Campo Grande. A partir das 18h30, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Cartel Louge - Gutta Paes, Crystian, Brendo e Vinicius animam o Dia dos Namorados no Cartel Louge. Está marcado para às 20h, no Cartel Louge, localizado na Rua Doutor Eduardo Machado Metelo, 64. Entrada: a partir de R$ 70, pelo site.

Metal no Zé Carioca - As bandas Darhew, One Life, One Chance God of Carnage se apresentam no Zé Carioca nesta quarta-feira para uma noite de destruição. Começa às 20h, no Bar do Zé Carioca, localizado na Rua General Melo, 91. Entrada: R$ 20.

Exposição Imersiva do Van Gogh - A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, acontece durante o final de semana. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo. Até às 21h, no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

D-Edge - Um dos ícones da cena underground mundial irá celebrar seu 24º aniversário com uma festa especial em sua cidade natal, Campo Grande. Renato Ratier volta para uma comemoração que promete marcar a história. Renato fará um set pra lá de especial para o público matar a saudade e sentir toda a potência da D-Edge. A partir das 22h, no Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 120, pelo site.

QUINTA-FEIRA

Brechá - A segunda edição do “Brechá”, acontece nesta quinta-feira. O evento contará com variedades de brechós, com peças da estação e gastronomia vegana. A partir das 16h, no Chazebre, localizado na Rua Padre João Crippa, 1133. Entrada é gratuita.

Som do Sesc - A cantora Karina Marques anima o Som do Sesc com muito MPB, Samba, Afoxé, Salsa e Forró Nordestino. A partir das 19h, na Praça de alimentação do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também