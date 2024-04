Sósia do Lula faz sucesso em evento presidencial na Capital; assista

Natural do Rio de Janeiro, Jorge Silva de Souza, de 57 anos, foi o centro das atenções, pelo menos por alguns minutos, durante um evento presidencial que aconteceu na manhã desta sexta-feira (12), em Campo Grande. Isso porque ele é sósia do Lula.

A confusão começou quando seu Jorge chegou no evento, e o público que estava no local o confundiu com o atual presidente da República. Fotos, vídeos e até autógrafo pediram para ele, até perceberem a brincadeira.

Ao JD1, o comerciante contou que mora na Capital Sul-mato-grossense desde a década de 80, mas só começou com o cosplay do Lula há pouco tempo. "Faz 1 ano só. Comecei a ser sósia do Lula depois de perceber a semelhança, e também tenho sangue nordestino", disse.

Sobre o evento de hoje, ele ficou surpreso em como o público achou realmente parecido. "Entrar na posse em Brasília foi mais fácil que entrar aqui. O povo foi a loucura. E o Lula é como o irmão mais velho", brincou ele.

Aproveitando a semelhança para se caracterizar do atual presidente, seu Jorge afirmou que costuma participar de eventos políticos, viajando para os mais importantes onde Lula marca presença.

No entanto, apesar de ser confundido e estar em alguns eventos onde o presidente participa, seu Jorge ainda não teve a oportunidade de ter acesso ao Lula para eternizar o momento em uma foto. "Esse encontro ainda não aconteceu. Quem sabe na próxima né?!", finalizou.

