Turista registra cobra "tomando sol" e nadando em cachoeira

A estudante Kayanne Fonseca ficou impressionada ao ver uma jiboia tomando sol e nadando em uma cachoeira de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Ela gravou a serpente tranquila no local, e o vídeo fez sucesso nas redes sociais.

“Fiquei mais impressionada do que assustada. Quando a vi, achei muito linda. Foi uma situação que transmitiu segurança. Ela estava apenas de passagem, nem olhou para trás e não parecia uma ameaça. Fiquei admirando a beleza dela”, explicou a estudante.

O vídeo foi gravado no último sábado (28), enquanto a estudante fazia uma trilha na Cachoeira do JK com três amigas. Ao g1, Kayanne disse que tem medo de cobras e pensou que se assustaria ao se deparar com uma, mas sua reação foi tranquila.

“Achei que, quando a encontrasse, passaria mal. Tinha um moço com a gente que passou muita segurança, disse que o animal não era peçonhento e que não estávamos correndo riscos. Isso foi importante para não ficarmos assustadas, mas sim admiradas com a beleza”, finalizou.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também