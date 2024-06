Último dos apaixonados! Viúvo gasta R$ 40 mil em outdoors para encontrar novo amor

O Dia dos Namorados já está logo aí - 12 de junho - e para não passar a data sozinho, o empresário Carlos Valentim espalhou 50 outdoors pelo Rio de Janeiro, com a frase “procura-se uma namorada”. O viúvo, de 54 anos, gastou R$ 40 mil para propagar a mensagem em locais de grande movimento da capital carioca.

Além da frase escrita em branco e amarelo, os outdoors foram enfeitados com a foto de Carlos segurando suas cadelinhas, batizadas de Mel e Pretinha. Os painéis também levaram o nome e o Instagram dele – com direito a QR Code para facilitar o acesso ao perfil as que se interessarem.

Carlos está viúvo há 4 anos e afirmou já estar cansado dos aplicativos de relacionamento. Por isso, ele decidiu mudar de estratégia para procurar uma nova namorada. A ideia é encontrar alguém especial antes do Dia dos Namorados.

“A minha meta é arrumar uma namorada antes do Dia dos Namorados, para não passar sozinho. Inclusive, eu reservei uma mesa em um restaurante na Zona Oeste. Se eu conseguir, até lá, eu vou ter o primeiro encontro com essa pessoa”, relatou o viúvo.

Segundo o empresário, a estratégia está dando certo. Isso porque 500 mulheres já o procuraram. “São 50 outdoors espalhados. E tem, outdoor na Avenida Brasil, no caso são 3 deles juntos, onde passam mais de 100 mil pessoas por dia”, detalhou.

Match perfeito

Para ele, é essencial que as pretendentes gostem de animais e da família, além de estarem dispostas a um relacionamento sem segredos.

Carlos, por sua vez, cuida da aparência, gosta de ficar em casa, torce pelo Vasco da Gama e pratica caratê desde os 18 anos. “Os quatro anos que fiquei viúvo eu fiquei economizando, consegui guardar dinheiro. Então, resolvi aparecer para que elas me vejam. Eu acredito que, daí, vai sair uma pessoa legal”, disse ele.

O motivo de colocar os outdoors pela cidade não é pela fama ou por fazer parte de uma campanha publicitária. De acordo com ele, a estratégia facilita encontrar uma esposa, já que ele é um homem caseiro que cuida dos animais de estimação, trabalha e assiste a filmes.

*Com informações do portal g1.

