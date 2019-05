Maria Gadú participará de sarau em Campo Grande

A cantora e compositora Maria Gadú e a ex-candidata a vice-presidente da república pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Sônia Guajajara, participam do Ato-Sarau “Sar(ato) Resistir Sem Medo!”, em Campo Grande, na sexta-feira (10).



O evento é organizado pelo Psol, pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e pelo Movimento Negro Unificado (MNU). Além de Gadu e Sônia, o evento contará com a presença de Agnes Viana, Célia Xakriaba, Mel Dias, Áurea Carolina, Eloy Terena e Edmilson Rodrigues, além do conjunto Roda de Samba.



Segundo os organizadores, o objetivo é trocar ideias sobre a atual situação do Brasil, como os direitos dos trabalhadores, a reforma da Previdência e os cortes na saúde e educação. Ainda, o encontro pretende se posicionar e manifestar-se contra o atual governo.



O Ato-Sarau “Sar(ato) Resistir Sem Medo!” acontecerá na sexta-feira (10), a partir das 18h30, na Praça dos Imigrantes, que fica na rua Rui Barbosa, 65, no centro de Campo Grande. Mais informações com Agnes Viana pelo telefone (67) 9 9200-4144.

