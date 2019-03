Carnaval 2019: Vila Carvalho é a campeã

A Escola de Samba Unidos da Vila Carvalho que completou 50 anos de história é a campeã do desfile oficial das Escolas de Samba do Carnaval 2019 em Campo Grande. Com tradição e mais de 20 títulos entre o grupo de acesso e grupo especial, a escola se consagra mais uma vez este ano, com 259,3 pontos.

A escola Deixa Falar, ficou em segundo lugar com 258,8, com apenas meio ponto de diferença. Em terceiro lugar ficou a Igrejinha, com 256 pontos.

Wlauer Carvalho vice-presidente e mestre de bateria da escola publicou um agradecimento emocionado na página do Facebook da escola. “Essa foto diz tudo o alívio de dever cumprido! Quero agradecer a todos envolvidos, sei que não conseguir colocar nome de todos. Dedico esse título a minha mãe Inez Monica, pois, ela é meu alicerce, pessoa que sempre está comigo, mãe é sempre mãe obrigado minha Rainha”.

A última colocada, entre as oito que desfilaram na Passarela do Samba nos dias 4 e 5 de março, foi a Unidos do São Francisco, com 213,2 pontos. Pelo regulamento, ela terá 30% a menos na distribuição dos recursos oficiais para o Carnaval do ano que vem. E, caso continue em 8° lugar, terá 50% a menos em 2021, conforme anunciou Eduardo Neto, o presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul.

A decisão é resultado da soma de pontos dos 27 jurados, em apuração realizada na noite desta quarta-feira de cinzas, no Teatro de Arena do Horto Florestal. A premiação é apenas para as três primeiras colocadas e será feita nesta sexta-feira, dia 8, em local a ser definido hoje.

As ganhadoras recebem troféu e medalhas, além de simbólica quantia em dinheiro, cujos valores resultarão de consenso em reunião das escolas afiliadas a Lienca. A Catedráticos do Samba permanece em 4ª lugar na classificação, com 242,8 pontos.

Houve empate no 5º lugar, entre as escolas Unidos do Cruzeiro e a Cinderela Tradição do José Abrão. Ambas conquistaram exatos 241,2 pontos. Conforme o regulamento, quando acontece o empate, há o sorteio de um dos nove quesitos julgados e ganha a Escola que tiver maior pontuação no quesito sorteado.

No sorteio, valeu a nota do quesito Alegoria e Adereços, e a Unidos do Cruzeiro ganhou pela diferença de 1,9 ponto. A 7ª escola classificada é a Unidos do Aero Rancho, com 224,2 pontos. Na contagem geral, a pontuação do quesito evolução dos 10 jurados da torre três, não foi computada devido ao fato da plumagem do último carro alegórico da Igrejinha, ter esbarrado em fio de energia elétrica atravessado sobre a Passarela do Samba.

A Igrejinha foi a penúltima Escola a Desfilar e perdeu alguns minutos na sua evolução. O fio levava energia elétrica para a terceira torre de jurados e foi cortado para a última escola passar, exatamente a campeã, a Unidos da Vila Carvalho. Os jurados pontuaram com iluminação de emergência, mas a Igrejinha reclamou e todos os pontos foram invalidados para todas as escolas.

A Unidos da Vila Carvalho conquistou o título com samba de enredo alusivo aos seus 50 anos de existência. A vice-campeã, apresentou o samba de enredo “Simplesmente, Glorinha Sá Rosa”, em homenagem a professora Maria da Glória Sá Rosa. E a Igrejinha ficou em terceiro lugar com o samba de enredo em homenagem ao arquiteto Luís Pedro Scalise.

